日客機撞倒狐狸需中止起飛

日本北海道札幌丘珠機場周日有客機撞倒狐狸，要中止起飛，沒有人受傷。事發在晚上7時許，北海道空中系統一架原定飛往函館的客機，在跑道撞上一隻狐狸，要取消起飛，47名乘客及機員無受傷。當局其後在機輪附近發現狐狸屍體，航空當局正在調查飛機有無受損。原定周一由函館飛往丘珠機場的一班機取消。（綜合報道）