傳ICC擬拘杜特爾特 菲政府指不會配合

【本報綜合報道】近日有指荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）可能就掃毒戰向菲律賓前總統杜特爾特發出拘捕令，他偕同女兒兼副總統薩拉周日訪港時提到拘捕令傳聞，直言這並非新消息，ICC一直在追捕他，他也準備好入獄。ICC檢察官辦公室回應指，不會評論現行調查及相關報道。菲律賓政府指目前未收到ICC的逮捕通知，若是國際刑警提出協助請求，菲方才會配合。

ICC正在調查杜特爾特任內發動的掃毒戰涉及法外處決，他在香港發表演說時反問「我的罪過是甚麼？」在任內盡所能希望菲律賓人能享有一點安寧與靜謐，如果這是他的命運，他會接受，「如果我被捕入獄，我就無能為力了」。菲律賓一名高官透露，杜特爾特將於今天返回馬尼拉，另一名高官則指他可以選擇延長在香港的逗留時間。菲律賓通訊部長魯伊斯指，政府已聽說ICC對杜特爾特發出逮捕令，罪名是反人類罪，菲方做好應對任何突發情況的準備。在杜特爾特家鄉達沃市，政府部署更多警力，加強機場保安並設置新檢查站。警方指這是演習，以確保執法人員能夠應對任何突發事件。