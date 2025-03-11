美韓聯合軍演揭幕 朝彈道導彈轟黃海

分析料平壤抗議 或試探特朗普 美國及南韓昨日啟動年度「自由護盾」大規模聯合軍演之際，北韓官媒批評美韓不顧平壤的再三警告進行軍演，是挑釁和危險舉動，把朝鮮半島局勢推向極端。隨後，平壤於同日下午向黃海發射了多枚彈道導彈，是美國總統特朗普上任後首次。

北韓指演習具全方位攻擊性質 北韓外務省昨日在官媒朝中社發文，指美韓軍方計劃在今次演習，大幅增加旅級以上野外機動訓練次數，並試用生成型人工智能技術等，證明演習具全方位的攻擊性質。文章指，北韓必須採取更強硬的壓倒性措施來遏制對手，培養伴隨核武力快速增長的可靠實力，維持朝鮮半島和地區和平。北韓警告，美國今年以史上最大規模軍事挑釁方式奏響戰爭交響曲第一樂章的鹵莽行動和非理性選擇，將對美國安全產生負面影響。

南韓聯合參謀本部指，北韓於當地時間昨日下午1時50分左右向黃海發射了多枚彈道導彈。韓軍正保持充分戒備態勢，與美軍密切合作，加強監視和警戒。聯合參謀本部表示，北韓從黃海北道黃州附近發射的彈道導彈射程為60至100公里，相信是短程彈道導彈。今次是北韓自1月14日以來首次發射彈道導彈，也是特朗普上任後首次。

韓媒分析指出，朝方發射導彈或意在試探特朗普政府的涉朝政策，也可能是對韓美「自由護盾」聯合軍演表示抗議。中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方希望有關各方能夠正視朝鮮半島問題的根源，堅持政治解決的大方向，為緩和緊張局勢、維護地區和平穩定作出努力。本報綜合報道