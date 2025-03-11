傳美欲烏割地 或澤連斯基下台

【本報綜合報道】美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基上月28日在白宮公開鬧翻後，兩國高級別代表將於周二在沙特阿拉伯會談，料雙方將簽署礦產協議。知情官員周日透露，美方希望見到烏克蘭準備好向俄羅斯作出「物質性」的讓步；烏方則會提出與俄羅斯局部停火，並尋求美國恢復軍援和情報共享。不過，美媒指烏克蘭簽礦產協議不足以令特朗普恢復援助。

烏或提倡局部停火 華府官員指，烏克蘭不能只是口頭上說想要和平，卻拒絕任何讓步，美方想知烏克蘭是否對「現實的」和平感興趣，如果烏方只想回到2014年或2022年的邊界，「這就說明一些事了」。此外，在會談期間美方也將觀察烏克蘭是否認真想改善與特朗普政府的關係。

烏克蘭方面，他們將向美方提出與俄羅斯局部停火的計劃，涉及遠程無人機及導彈打擊、在黑海的作戰任務，希望談判進展能令華府恢復向烏克蘭提供武器和情報。烏克蘭官員說，基輔將在短期內優先修復與美國的關係。

美媒則引述知情官員報道，特朗普私下向幕僚表明烏克蘭不但要簽署礦產協議，他也希望看到澤連斯基改變對和談的態度，包括願意讓步，例如割讓領土給俄羅斯。特朗普亦希望澤連斯基在烏克蘭選舉中做出一些舉動，可能是辭職。白宮國家安全委員會發言人指，透過在沙特舉行的會議，美方期待聽到更多積極的舉措，希望最終結束這場殘酷的戰爭和流血事件。