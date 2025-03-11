俄兵奇招 天然氣管道潛行 突襲重挫烏軍

美拒提供情報 庫州戰局急轉 美烏官員周二將於沙特阿拉伯商討如何結束俄烏戰事。與此同時，俄羅斯在美國停止與烏克蘭共享情報後，大舉進攻庫爾斯克州，當地的烏軍幾乎被全面包圍、節節敗退。據報俄羅斯特種部隊通過庫爾斯克烏軍控制區內的蘇賈鎮附近一條天然氣管道潛行，突襲烏軍部隊。

親俄戰爭博主指，俄羅斯特種部隊沿着1.5米寬的天然氣管道潛行近16公里，在管道內待了幾天，然後從蘇賈鎮附近的後方突襲烏軍，殺烏克蘭士兵一個措手不及，雙方正展開一場大戰。俄軍沒有正式提及管道行動，但車臣阿赫馬特特種部隊指揮官阿勞迪諾夫在通訊程式Telegram轉發特種部隊在天然氣管道內的照片，可見士兵們戴防毒面具和電筒，在一條疑似大管道內前進。

俄接近完成對烏軍包圍 烏克蘭空降突擊部隊發聲明稱，俄羅斯士兵曾利用管道試圖站穩腳跟，但他們很快就被發現，並遭到火箭彈、大炮和無人機的襲擊。惟俄羅斯國防部表示，俄軍已重奪庫爾斯克州多個戰略重地；俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫指出，俄軍已接近完成對烏軍的包圍。

越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的烏克蘭部隊節節敗退，面臨新一波危機。美媒引述西方和烏克蘭官員指，美國最近停止與烏克蘭分享情報嚴重削弱烏軍國防能力，導致大規模人員傷亡和領土損失，特別是在庫爾斯克。惟美國官員指，無迹象表明終止情報共享直接導致俄羅斯近日的大規模攻勢。

有美國官員聲稱，缺乏美國情報直接導致數百名烏克蘭人死亡，最大問題是士氣，因為烏軍無法有效使用西方提供的一些強大武器。除了影響烏軍在庫爾斯克的戰況，烏克蘭亦失去追蹤俄羅斯轟炸機和戰機的能力，容易遭受突襲，同時削弱烏克蘭對俄羅斯軍事陣地發動遠程和中程打擊的能力，這些行動均高度依賴美國偵察數據提供的精確目標資訊。

美叫停軍援 烏平民死亡增 聯合國烏克蘭人權監察團指出，美國上周停止提供軍備和情報後，俄羅斯加強對烏克蘭的攻擊，上周五是今年最多平民死亡的一天。美國官員稱，俄軍的大規模攻擊很可能在美國終止援助前就策劃好，美國仍然與烏克蘭分享防禦情報，只是無提供針對俄羅斯打擊目標的資訊。本報綜合報道