柯文哲無戴手銬腳鐐 戒護下奔父喪

大塞車遲到 儀式歷程1.5小時 因台北京華城容積及政治獻金案遭羈押禁見的台灣民眾黨前主席柯文哲，因父親柯承發上月17日病逝，家屬周一上午舉辦告別式，柯文哲獲准戒護奔喪。家祭結束後，他上午10時17分在看守所人員戒護下乘車離去，整個奔喪歷程約個半小時。消息人士指出，賴清德當局曾提出派代表到場，但遭柯家以對方事務繁忙不需派人特地前來為由婉拒。

唸祭文語帶哽咽 柯文哲上午7時10分從台北看守所出發，原預計8時10分到場，卻因大塞車於8時53分才抵達，距離家祭開始時間僅5分鐘。家祭未對外開放，柯文哲唸追思祭文時語帶哽咽，指自己再度讓父親失望，沒辦法在最後一刻隨侍在旁。但他請父親不要為他擔心，在天之靈保佑母親身體健康，他也會好好照顧母親，並相信苦難都會過去，總會有重見光明的一天。他在家祭結束後離開，妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭跟在後方，期間陳佩琪一度情緒激動呼喊政治干預司法、司法迫害人權；柯美蘭則雙眼通紅，目送兄長登車離開。

告別會場一早已有大批媒體守候，陳水扁、蔡英文等多名綠營人士致贈的花籃送到會場。藍營方面包括立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人也送花弔唁。

只身穿囚衣到場 根據看守所規定，囚犯出外要穿囚衣、戴戒具。但現場所見，柯文哲只身穿囚衣，但未戴上手銬或腳鐐等任何戒具，並在8名戒護人員陪同下到場。柯母何瑞英上午6時40分在親友陪同下到場，面對媒體詢問是否希望台北看守所讓柯文哲能在告別會場逗留長一點時間，何瑞英僅回答「不是我能決定的」。

民眾黨新竹黨部指出，柯承發的告別式於上午8時30分開始靈前誦經儀式，9時舉行家祭，9時40分開始公祭。包含政界代表、支持者等，估計有1,200人到場致哀。從現場畫面所見，國民黨前主席馬英九、陳水扁、韓國瑜、立法院民進黨團總召柯建銘等人出席。本報綜合報道