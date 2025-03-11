美憂潛艇售澳洲 不利協防台海

【本報綜合報道】美國候任國防部副部長科爾比近日在參議院軍事委員會聽證會上，提出台灣需增防務開支至佔本地生產總值（GDP）的10%；又擔憂如美國向澳洲出售潛艇，會不利美軍協防台海。對於美國要求台灣延長義務役期至兩年的說法，台防務部門周日晚反駁指並非事實，目前沒有調整計劃。

據報道，科爾比在提供給參議院軍事委員會人事聽證會的口頭和書面證詞中指出，美國攻擊潛艇對台灣或其他地方的防禦都是可行和實際的選項，絕對至關重要，如未能在充足時間內生產足夠的攻擊潛艇，向澳洲供應潛艇將變成非常棘手的問題。他解釋，因為他們不希望美軍處於下風或變弱，如這些潛艇未能在對的時間出現在對的地點，情況可能變得更糟。