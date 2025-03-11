大陸新兩棲裝甲車 料裝備有利攻台

【本報綜合報道】一張大陸全新一代兩棲裝甲突擊車的實車照片，早前在社交媒體平台上流傳，被形容為攻台搶灘新利器。大陸媒體指出，這意味沉寂多年的中國新一代兩棲裝甲車族即將在不久將來，出現在世人的面前，預料其裝備新型105毫米炮，性能全面提高。

報道指出，中國陸軍兩棲機械化旅和海軍陸戰隊裝備的主力兩棲裝甲車輛，當前是以ZLT-05/05A兩棲裝甲突擊車及ZBD-05/05A兩棲裝甲步戰車為代表的05系列兩棲裝甲車族，但受限於當時技術等方面限制，該系列存在一些不足，在綜合防護、機動及訊息化程度等方面仍有較大提升空間，用於替換05系列的新一代兩棲裝甲車族因而應運而生。

台軍否認台海附近實彈演習 從目前獲得的訊息推測，以已經曝光的新一代兩棲裝甲突擊車為例，新車仍沿用與05系列類似的滑水型車體設計，但配備與中國第4代坦克同款、採用隱身熱護套的新型105毫米長身管線膛炮，該炮取消了炮口制退器，抽氣裝置則似乎隱藏在隱身熱護套內。

此外，新一代兩棲裝甲突擊車還運用自動裝彈機、車長雲台式周視儀、遙控武器站等在內的新設備，引擎功率提升，其時速據稱可提高至40公里。而未曝光的新一代兩棲裝甲步戰車也可能適配了更新一代的火控系統，料亦提升了使用的小口徑自動炮性能。

另外，台灣海防部門上周五公布本月稍後於台海附近演習，該位置目前有6艘大陸船隻停留，盛傳台軍將予以驅趕。海防部門周日澄清，演習屬一般例行性質，不會進行實彈射擊。