台民防組織揭收AIT資助

【本報綜合報道】台灣全民防衞組織黑熊學院始創人、台灣民主實驗室現任理事、民進黨立委沈伯洋早前捲入收受美國資助爭議，包括台灣民主實驗室疑似接受美國國際開發署（USAID）贊助約134萬美元（約1,045萬港元）。台北市議員侯漢廷昨日披露錄音文件，顯示沈伯洋曾經在2022年親口說，黑熊學院收到美國在台協會（AIT）資助。

議員披露錄音文件 錄音文件顯示，沈伯洋2022年9月16日召集黑熊學院11名人員召開線下會議，指黑熊學院得益於AIT資助，基礎營才續辦。沈伯洋指，AIT曾看過黑熊營隊發展狀況，研究哪些需要修正，但因當時黑熊學院連公司都還不是，AIT沒辦法給黑熊錢，所以錢是匯到他個人帳戶，然後由他全部提出來。由於不知道再隔一年AIT可能會資助黑熊學院多少，所以黑熊開始募款、募資。

侯漢廷批評，沈伯洋在收美國錢的那一刻，就已經徹底淪為美國棋子，成為最可惡的境外勢力，讓自己矮美國一截，並指出依台灣法律明定，任何人不得為外國人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，直言沈收美國USAID及AIT的錢發起組織等已明顯涉犯，恐將被處3年以上、10年以下有期徒刑。