滅鼠專家辭職 套餐服務未退全費

【本報綜合報道】內媒周日報道，浙江省杭州市一名女子早前聘請公司滅鼠，滅鼠專家口頭承諾上門5次，但卻在兌現前離職。事主要求接手人員退款，對方僅同意退還一次滅鼠費用，令她白白損失約1,100元（人民幣‧下同，約1,181港元），事後感嘆買到教訓。

客人只曾享一次 事主鄭女士2023年搬入新居後發現有老鼠蹤迹，自己捕捉無果，於是經生活服務平台美團尋找滅鼠專家。一名趙姓師傅上門視察，游說事主一次過購買全套服務，鄭女士見他身穿工作服並出示公司營業執照，就同意私下簽約轉帳，支付1,400元（約1,503港元）。趙師傅花一小時抓到一隻死老鼠。

由於再未發現鼠蹤，鄭女士前年8月、去年4月聯繫趙師傅要求結束服務，對方則稱繼續觀察。事主今年2月聯繫趙師傅失敗，查詢合約上電話時卻發現對方離職，接手人員最初拒絕退款，合約上公司更稱無相關員工。接手人員承認使用過往合作公司單據，最終同意退款300元（約322港元）了事。