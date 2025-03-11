郵輪恢復上海作母港 出境外籍客量新高

【本報綜合報道】郵輪海洋光譜號周日下午5時從上海吳淞口國際郵輪港出發前往日本，開啟為期8天7晚的海上之旅。據上海邊檢總站浦江邊檢站方面當日披露的數據顯示，這是海洋光譜號郵輪恢復上海母港營運以來，出境外籍旅客最多的一個母港航次。

海洋光譜號郵輪這次出境共搭載4,500多名旅客，外籍旅客2,600多人。其中，俄羅斯籍旅客近1,000人佔最多，英國籍旅客約500人，美國籍旅客約200人。

據統計，今年以來，上海邊檢總站浦江邊檢站已累計保障出入境郵輪140多艘次，為近40萬人次的出入境旅客提供通關服務。

240小時過境免簽帶動 上海邊檢總站浦江邊檢站方面表示，此次出境外籍旅客規模刷新紀錄的關鍵在於中國實施的240小時過境免簽政策釋放的虹吸效應。根據該政策，外國遊客可以跨省域活動，更加靈活地規劃路線，通過航班、郵輪、高鐵等多元交通方式無縫銜接行程。有旅客認為，不需要簽證到中國可以玩10天，還可以乘郵輪去旅行，是非常好的體驗。