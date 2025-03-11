捲性侵美國健兒 前乒乓國手反駁

國際乒聯處以禁賽10年

國際乒聯在公告指出，事發於2021年1月1日凌晨，當時徐克在四川成都的國際訓練營中邀請4名球員到其房間喝酒慶祝新年，一名美國隊女隊員回到自己房間後，徐克通過微信獲取她的房間號，並在未經允許下強行進入其房間實施性侵，具體行為包括在女方明確拒絕後，仍擁抱並將手伸入她的褲子中。國際乒聯的調查基於受害者的陳述以及雙方聊天紀錄，又指調查期間未發現徐克提供的有效證據來反駁指控。