生育津貼發放至個人 多地全面實現

【本報綜合報道】內媒周日引述國家醫保局最新數據指，當前全國6個省區市及新疆生產建設兵團全部實現生育津貼發放至個人，16個省區市部分實現生育津貼發放至個人。

據報道，已全部實現生育津貼發放至個人的有上海、福建、山東、重慶、甘肅、寧夏及新疆生產建設兵團，部分實現生育津貼發放至個人的包括北京、天津、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江、浙江、安徽、河南、湖南、貴州、雲南、西藏、陝西、青海、新疆。其中重慶市今年起實現生育津貼高效直達個人帳戶，首兩個月累計向20,575名女職工支付生育津貼逾2.57億元人民幣（約2.76億港元）。

不通過經辦機構 此前，生育津貼一般由醫保經辦機構發放給用人單位，再由用人單位支付給個人。隨着國家醫保局鼓勵有條件的地區將生育津貼按程序直接發放給參保女職工，愈來愈多地區的參保女職工能更加便捷和快速地享受到生育津貼。

國家醫保局指出，生育津貼直接發放給個人有助於讓醫保獲得感來得更快、幸福感變得更足，更好地保障女性職工產假期間的權益。