全國政協會議閉幕 籲做好凝聚工作

全國政協十四屆三次會議昨日上午9時在北京人民大會堂舉行閉幕會，全國政協主席王滬寧發表講話，強調要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，紮實做好「四個凝聚」工作，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平。十四屆全國人大三次會議各代表團同日舉行全體會議，審議全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

當日會議應出席委員2,154人，實到2,082人，符合規定人數。會上隨後表決多項決議草案和報告，包括以2,080票贊成、1票反對通過會議關於常務委員會工作報告的決議。其餘表決通過議案包括：政協第十四屆全國委員會第三次會議關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況報告的決議，政協第十四屆全國委員會第三次會議政治決議，以及政協第十四屆全國委員會提案委員會關於政協十四屆三次會議提案審查情況的報告。

王滬寧在閉幕會上表示，會議期間全體委員認真討論政府工作報告和其他報告，認真審議政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，取得豐碩議政成果。他指出，全國政協要做好「四個凝聚」工作，包括把參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上與中共中央保持高度一致；在聚焦高質量協商、高水平建言中更好服務大局、促進團結；要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用，不斷鞏固全國各族人民大團結，加強海內外中華兒女大團結；以及要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構作用。

經濟建設提案最多 全國政協十四屆三次會議自上周二開幕以來，來自34個界別的2,000多名政協委員深入協商議政，截至上周三晚上8時共收到5,890件提案。

經審查，立案5,002件，併案262件，轉為意見和建議626件。立案提案中，經濟建設方面提案2,133件，佔42.6%最多；其餘涉及政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面。大會閉幕後，提案將送交承辦單位辦理。本報綜合報道