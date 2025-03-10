澳洲科學家 致力培育巨大品種 南瓜造船載人划水
【本報綜合報道】澳洲傳媒昨日報道，新南威爾士省東南部一名園藝科學家約4年前開始致力種植巨大南瓜，培育出的南瓜甚至被製作成南瓜船，供人乘坐划水。他更成立了種植者團體，向一群志同道合人士分享園藝經驗。
辦團體分享園藝經驗
皮科克（Mark Peacock）本身對園藝富有興趣，新冠疫情封鎖令期間，更決定與家人一同種植巨型南瓜。他去年曾種植出一個重達407公斤的南瓜，並在當地的復活節展覽會上備受讚譽，今年更種植了一個重達426公斤的南瓜。皮科克表示，培育出一個巨大南瓜並不容易，土壤品質、天氣和害蟲等均會成為影響生長因素，植株擺放位置也同樣重要，必須長期觀察南瓜的生長情況，才能順利種植出巨型南瓜。他早前又成立一個擁有超過20名成員的種植者團體，並與其他人分享園藝專業知識，教導成員們種植任何植物，坦言喜歡教授人們善於利用花園和植物。
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