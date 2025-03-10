基因編輯治耳聾 恢復聽力惠病眾

華教授獲國際表揚 奪臨床科學創新獎 美國佛羅里達州奧蘭多近日舉辦第48屆美國耳鼻咽喉頭頸外科研究學會國際會議，中國的上海復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院上周六公布，該院教授舒易來在會議上獲授予「臨床科學創新獎」，以表彰他在聽覺醫學科研和臨床方面所作傑出貢獻，是首位獲得該獎項的亞洲科學家。

內媒報道，舒易來及其團隊近年來針對超過10種耳聾致病基因，創新運用基因置換和基因編輯等尖端技術，在多個耳聾模型上證明基因治療的療效。組委會表示，舒易來與團隊合作，持續致力於研發和探索基因療法恢復聽力而獲獎，不僅是對舒易來團隊在科研創新和臨床轉化方面的高度認可，亦彰顯中國科學家在全球聽覺醫學研究領域的地位。

遺傳性耳聾有望根治 舒易來團隊自2022年以來，率先展開全球首個先天性耳聾基因治療的臨床試驗，成功糾正了聾啞患兒聽力、言語和聲源定位能力，成果發表於醫學期刊《柳葉刀》和《自然醫學》等雜誌。去年1月，團隊又發表了一項研究，首次在國際上證明了基因療法在遺傳性耳聾患者臨床治療中的安全性和有效性，展現基因療法對治愈遺傳性耳聾的應用潛力，顯示遺傳性耳聾有望獲根治。

舒易來表示，截至目前，該研究已順利完成多名兒童和成人患者給藥，追蹤結果顯示，患者聽力得到顯著改善。首宗接受相關治療的患者治療已達兩年兩個月，5名患者治療達一年半，10名患者追蹤時間則超過一年，所有患者聽力均持續穩定，言語能力也進一步提升。本報綜合報道