兩岸國際

風暴減弱 昆士蘭31萬戶斷電

縱使風暴阿爾弗雷德現已減弱成為熱帶低氣壓，仍造成澳洲昆士蘭省東南部昨日約31萬戶斷電，新南威爾士省東北部有1.6萬戶家庭無電可用。風暴造成一死，另有至少13名士兵受傷。總理阿爾巴內塞警告，昆省及新省部分地區災情嚴重，預計未來數天仍會持續。（綜合報道）
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