兩岸國際

阿根廷布蘭卡港洪災 迄13死

阿根廷布宜諾斯艾利斯省沿海城市布蘭卡港上周五因暴雨引發洪災，上周六死亡人數已升至13人。布蘭卡港目前全市斷電，約1,200人疏散，失蹤人數未明。國家安全部長布利里奇表示，情況非常危急，交通部長莫傑塔宣布向布蘭卡港派遣一列醫療列車。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者