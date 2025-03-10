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阿根廷布蘭卡港洪災 迄13死
阿根廷布宜諾斯艾利斯省沿海城市布蘭卡港上周五因暴雨引發洪災，上周六死亡人數已升至13人。布蘭卡港目前全市斷電，約1,200人疏散，失蹤人數未明。國家安全部長布利里奇表示，情況非常危急，交通部長莫傑塔宣布向布蘭卡港派遣一列醫療列車。（綜合報道）
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