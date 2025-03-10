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極端天氣襲南非東部 22人亡
南非東部誇祖魯-納塔爾省政府上周六指，近期極端天氣造成22人死亡，進入國家災難狀態。誇祖魯-納塔爾省2月16日至28日遭遇持續降雨、雷暴、強風和洪水等極端天氣和自然災害，共造成22人死亡，財產損失達31億蘭特（約13億港元）。（綜合報道）
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