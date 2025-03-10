阿拉伯國重建加薩計劃 法德意英支持
【本報綜合報道】法國、德國、意大利和英國外長上周六表示，支持阿拉伯國家提出的加薩重建計劃。計劃將投入530億美元（約4,100億港元）重建，避免巴勒斯坦人離開加薩。
4國外長發表聯合聲明，指計劃展示重建加薩的現實道路，並承諾一旦實施將迅速、可持續地改善居住在加薩的巴勒斯坦人的災難性生活條件。由埃及起草的加薩重建計劃，本月4日獲得阿拉伯國家領導人的支持並且通過，但遭到美國總統特朗普的反對。
阿拉伯國家緊急首腦峰會上周二在開羅舉行，當天通過埃及提出的加薩重建計劃。阿拉伯國家同意設立獨立委員會暫管加薩，以確保巴勒斯坦人可以留在當地。重建計劃將探討如何重新開發加薩地帶，涵蓋住宅、商業港口、海灘酒店和機場等多個項目，阿拉伯國家呼籲聯合國安理會在加薩和約旦河西岸部署維和部隊。惟以色列指計劃構想過時，並且批評未能消除哈馬斯的控制。
以派代表赴卡塔爾談判停火
另外，以色列總理內塔尼亞胡辦公室表示，今日派代表團前往卡塔爾多哈，參加停火談判。哈馬斯表示，有積極迹象表明停火第二階段談判即將啟動。
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