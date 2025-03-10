阿拉伯國重建加薩計劃 法德意英支持

4國外長發表聯合聲明，指計劃展示重建加薩的現實道路，並承諾一旦實施將迅速、可持續地改善居住在加薩的巴勒斯坦人的災難性生活條件。由埃及起草的加薩重建計劃，本月4日獲得阿拉伯國家領導人的支持並且通過，但遭到美國總統特朗普的反對。