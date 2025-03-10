兩岸國際

敍利亞安全部隊遇突襲 連日激戰逾千死

敍利亞過渡政府人員在街上巡邏。 敍利亞過渡政府人員在街上巡邏。
敍利亞過渡政府人員在街上巡邏。
阿薩德倒台3個月 餘黨武裝伏擊不絕
敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權倒台3個月後，西部地中海沿岸拉塔基亞省爆發最嚴重武裝衝突，截至昨日造成1,018人死亡。過渡政府國防部和內政部已關閉通往西部沿海的道路，並控制大部分衝突區域，局勢逐步恢復穩定。
內政部安全部隊上周四在拉塔基亞省遇前政權殘餘武裝襲擊，導致多人傷亡。過渡政府大批武裝力量隨後趕到塔爾圖斯省和拉塔基亞省，配合內政部在兩省多個城鎮展開大規模安全行動。內政部一支巡邏隊上周六在拉塔基亞省哈費市遭遇伏擊造成傷亡，衝突期間拉塔基亞省全省停電，教育部要求塔爾圖斯省和拉塔基亞省停課兩天。
大批平民遭過渡政府人員處決
總部設在英國的敍利亞人權觀察組織稱，衝突死者包括125名內政部、國防部及其輔助武裝人員，148名前政權武裝人員及其擁護者，另有745名平民死於宗派屠殺。大批遇害平民遭內政部和國防部下屬人員現場處決，人權觀察組織呼籲敍利亞過渡政府追究相關人員責任，同時呼籲國際社會採取緊急行動。
聯合國駐敍人道主義協調員穆拉、敍利亞危機區域人道主義協調員巴拉克里什南上周六發表聯合聲明，敦促衝突各方立即停止敵對行動，切實保護平民、維護民用基礎設施並確保人道主義救援行動正常開展。拉塔基亞和塔爾圖斯是敍利亞阿拉維派聚居區，是同一派別的阿薩德家族發迹地和大本營，大量前政權官員和軍人出身於此。去年12月8日，敍利亞沙姆解放武裝攻入首都大馬士革推翻阿薩德政權，過渡政府同月10日正式接管權力。本報綜合報道
敍利亞人權觀察組織指控大批遇害平民遭敍利亞內政部和國防部人員殺害。敍利亞人權觀察組織指控大批遇害平民遭敍利亞內政部和國防部人員殺害。
敍利亞人權觀察組織指控大批遇害平民遭敍利亞內政部和國防部人員殺害。
拉塔基亞省爆發武裝衝突。拉塔基亞省爆發武裝衝突。
拉塔基亞省爆發武裝衝突。
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