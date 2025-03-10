敍利亞安全部隊遇突襲 連日激戰逾千死

阿薩德倒台3個月 餘黨武裝伏擊不絕 敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權倒台3個月後，西部地中海沿岸拉塔基亞省爆發最嚴重武裝衝突，截至昨日造成1,018人死亡。過渡政府國防部和內政部已關閉通往西部沿海的道路，並控制大部分衝突區域，局勢逐步恢復穩定。

內政部安全部隊上周四在拉塔基亞省遇前政權殘餘武裝襲擊，導致多人傷亡。過渡政府大批武裝力量隨後趕到塔爾圖斯省和拉塔基亞省，配合內政部在兩省多個城鎮展開大規模安全行動。內政部一支巡邏隊上周六在拉塔基亞省哈費市遭遇伏擊造成傷亡，衝突期間拉塔基亞省全省停電，教育部要求塔爾圖斯省和拉塔基亞省停課兩天。

大批平民遭過渡政府人員處決 總部設在英國的敍利亞人權觀察組織稱，衝突死者包括125名內政部、國防部及其輔助武裝人員，148名前政權武裝人員及其擁護者，另有745名平民死於宗派屠殺。大批遇害平民遭內政部和國防部下屬人員現場處決，人權觀察組織呼籲敍利亞過渡政府追究相關人員責任，同時呼籲國際社會採取緊急行動。

聯合國駐敍人道主義協調員穆拉、敍利亞危機區域人道主義協調員巴拉克里什南上周六發表聯合聲明，敦促衝突各方立即停止敵對行動，切實保護平民、維護民用基礎設施並確保人道主義救援行動正常開展。拉塔基亞和塔爾圖斯是敍利亞阿拉維派聚居區，是同一派別的阿薩德家族發迹地和大本營，大量前政權官員和軍人出身於此。去年12月8日，敍利亞沙姆解放武裝攻入首都大馬士革推翻阿薩德政權，過渡政府同月10日正式接管權力。本報綜合報道