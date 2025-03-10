金正恩視察核潛艇製造廠 稱水域無阻朝海防

揚言軍力威懾敵人炮艦外交惡習 北韓首次公布建造戰略核潛艇備受關注，領袖金正恩日前視察核動力戰略導彈潛艇建造工作，強調北韓海上防衞力量將不受水域限制。

朝中社上周六報道，金正恩現場指導重要造船廠的造艦工作，了解按照勞動黨8大決議推進的核動力戰略導彈潛艇建造情況。核動力戰略導彈潛艇或指可發射潛射彈道導彈的核動力潛艇，即戰略核潛艇。金正恩表示，要讓威懾力極強軍艦發揮核強國強大遏制力，針對敵對勢力的炮艦外交惡習。

另疑視察朝式神盾驅逐艦 金正恩指出，敵軍頻繁派大型戰略武器到訪朝鮮半島，嚴重威脅朝方主權與利益，絕不會對敵人的海上及水下軍事行動坐視不管。北韓將實現海軍力量重大革新與變化，進一步鞏固實力優勢，牢固捍衞海洋主權，切實確保半島與地區的安全。朝中社圖片顯示，金正恩還視察水上作戰艦艇建造，該艦去年底曾亮相，專家推測該是「朝式神盾驅逐艦」。

料回應美航母駐釜山基地 分析指出，金正恩視察核潛艇建造並公開發表講話意在回應美國派遣航母等戰略武器。金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正近期譴責美國核動力航母卡爾文森號，駛入南韓釜山作戰基地。

北韓海軍規模約5萬至6萬人左右，編有東海和西海兩大艦隊，大部分艦艇分配於東海艦隊，應對可能爆發衝突。首艘戰術核攻擊潛艇金君玉英雄號前年9月6日下水，估計可攜帶10枚北極星3潛射彈道導彈。有評論認為，金君玉英雄號是基於蘇聯1950年代設計建造的常規動力633型潛艇研發而來。本報綜合報道