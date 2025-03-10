哈梅內伊暗指美 強加期望於伊朗
【本報綜合報道】美國總統特朗普日前去信伊朗最高精神領袖哈梅內伊，希望與伊朗達成核協議。惟哈梅內伊上周六不點名批評有些霸凌國家堅持與伊朗談判，並非為了解決問題。
哈梅內伊指，霸凌國家透過談判對伊朗提出新期望，當中不僅限於核問題，還包括伊朗的國防計劃及導彈射程等，伊朗永遠不會接受對方的期望。哈梅內伊指摘歐洲國家聲稱伊朗在核問題上沒有履行義務說法牽強，反問歐洲國家是否履行在伊朗核協議的義務。哈梅內伊強調，伊朗在政治及經濟等各種議題上，不能複製西方物質文明的基礎，指西方國家的雙重標準，是西方文明的恥辱。
中伊俄海軍本月上中旬聯演
中國國防部宣布，本月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行安全紐帶——2025聯合演習。演習計劃於伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施，主要開展打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制、聯合搜救等科目演練，旨在深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作。中方將派出第47批護航編隊驅逐艦包頭號、綜合補給艦高郵湖號參演。
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