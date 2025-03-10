哈梅內伊暗指美 強加期望於伊朗

哈梅內伊指，霸凌國家透過談判對伊朗提出新期望，當中不僅限於核問題，還包括伊朗的國防計劃及導彈射程等，伊朗永遠不會接受對方的期望。哈梅內伊指摘歐洲國家聲稱伊朗在核問題上沒有履行義務說法牽強，反問歐洲國家是否履行在伊朗核協議的義務。哈梅內伊強調，伊朗在政治及經濟等各種議題上，不能複製西方物質文明的基礎，指西方國家的雙重標準，是西方文明的恥辱。