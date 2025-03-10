庫州4村重回俄手 烏萬兵被圍 或2周內撤走

俄軍另佔烏1村 轟公路圖將補給切斷 美國暫停與烏克蘭的情報共享後，俄軍在庫爾斯克州轉入全線大規模進攻，上周六收復4條村落。俄軍突破前線後，兵分兩路迂迴側翼猛撲補給線圖包圍多達一萬烏軍。烏軍持續7個月的庫爾斯克越境反攻瀕臨失敗，可能在兩周內撤出避免進一步損失。

俄軍在上周六奪回維克托羅夫卡、尼古拉耶夫卡及舊索羅奇納村，它們在庫爾斯克烏軍控制區最北端，與烏軍主要據點馬拉亞洛克尼亞村隔河相望。隨着3條村落失守，馬拉亞洛克尼亞村的烏軍變得更加危險。俄羅斯國防部軍事政治總局副局長、阿赫瑪特特種部隊指揮官阿勞季諾夫少將稱，俄軍各部隊在庫爾斯克前線各方向發動大規模進攻，烏軍放棄陣地後撤，俄軍推進非常順利。翌日，俄軍再奪取庫爾斯克的列別捷夫卡村，更加越境佔領蘇梅的諾文科耶村。

過去數日烏軍在庫爾斯克的情況迅速惡化，俄軍繼續向烏軍最大據點蘇賈施壓。烏軍目前只能依賴一條主要跨境公路維持補給，但公路不斷受到俄軍無人機和炮火攻擊。蘇賈附近所有橋樑均已摧毀，道路基礎設施嚴重受損，阻礙烏軍補給。目前烏軍精銳部隊，包括第95空中突擊旅、第115機械化旅及第8獨立特殊任務團等，仍在庫爾斯克奮戰。

俄軍潛天然氣管 烏滅多人 據守蘇賈的烏軍上周六透過空中偵察，發現進入天然氣管道企圖接近外圍陣地的俄軍特種部隊後展開火力打擊殲滅多人。烏克蘭總參謀部表示，俄軍派出戰鬥力最強部隊參與進攻，包括海軍步兵、空降軍及阿赫瑪特特種部隊，援俄北韓派遣軍亦派出兩營兵力協同作戰。為了穩定局勢，烏軍預備隊已部署前線，俄軍損失慘重。總參謀部強調，烏軍仍控制庫爾斯克戰局，並否認俄軍在蘇梅邊境大規模突破。

馬斯克稱制裁烏寡頭可終戰 烏軍去年8月初突入庫爾斯克，數天內佔領蘇賈及附近多個定居點，希望取得停火談判籌碼。據俄羅斯國防部數據，逾6.5萬烏軍在持續多月的戰鬥中死傷，並損失386輛坦克、近300輛步兵戰車、259輛裝甲運兵車及逾2,000輛裝甲車輛。美國富商馬斯克指，星鏈系統是烏軍支柱，一旦他關閉系統烏軍整個前線將土崩瓦解。他稱任何真正關心、思考和真正理解的人，都會希望戰爭停止；如果制裁烏克蘭十大寡頭，戰爭將立即結束。本報綜合報道