台企高層約對談 刺頸殺辭職總監

不滿發抱怨文 行兇後圖自刎 台灣台北市科企雲云科技股份有限公司一名男性負責人上周五與另一名即將離職男高層發生衝突，期間拿刀刺死對方後再自刎，當場昏迷獲送院急救。除了檢警正循殺人罪嫌偵辦案件，台北市勞檢處亦介入調查。有當地律師質疑，行兇者選擇攻擊死者致命位置，加上事先準備兇器，恐有預謀殺人之嫌。

案情指，由於51歲技術總監梁子凌上周四通過公司內部群組宣布離職，在文中點出52歲公司負責人曾志新管理存在問題，雙方翌日約定在會議室談判。在會面期間，曾男要求刪文不果，於是拿出一把長約30厘米刀具猛刺梁男頸部，隨後立即自刎，獲其他同事制止及報警。

當警方到場後，發現兩人重傷，其中梁男送院後證實死亡。當地傳媒昨天揭露，梁男在文中提及，於農曆新年假期後開工首天負責人新春談話中，自己遭到羞辱及欺凌，加上高層管理方式變本加厲，讓其感到公司所謂職場欺凌零容忍政策形同虛設，故決定離開。

死者曾稱遭欺凌 勞檢處調查 悲劇發生後，雲云科技上周五發聲明強調，將配合警檢查明事實，以及提供協助，已採取應對措施，確保公司營運穩定之餘，消費者權益不受影響。聲明最後提及，再次向家屬表示哀悼，並向所有受影響人士致上歉意。

針對案件懷疑涉及職場欺凌，台北市勞檢處前天公布，將派員前往實施勞動檢查，包含雲云科技有否按照相關法例等制訂並執行職場不法侵害預防計劃，如有違反規定將要求限期改善，屆期未改處3萬至15萬新台幣（約7,200元至3.6萬港元）罰鍰。

資料顯示，雲云科技由曾志新2017年創立，主要經營結合人工智能（AI）科技育嬰用品，包括專門拍攝嬰兒攝影機，以及能夠偵測嬰兒翻身時有否存在風險等產品。它共有大約100名員工，屬台灣相關領域領頭羊，曾獲政要參訪。本報綜合報道