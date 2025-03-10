網購擺設揭侵權 民宿捱告

潘先生指自己循正常流程購買，認為要告也是告商家，而非消費者。而銷售小熊裝飾的商家則稱：「素材我們也是網上找的，不知道有外觀專利。你（消費者）和原告談談，我們到時候出一點（錢）。」原告公司委託人解釋，這是有著作權的雕像，潘先生買的是假貨，商家未經授權，民宿老板擺放也需得到權利人授權，目前起訴的名單裏也包含商家。原告委託人稱：「如果買回小熊放自己房子裏沒問題，但民宿是經營場所，侵犯了展覽權，如賠償和解我們會考慮撤訴。」