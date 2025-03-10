北京推新教育方案 中小學設AI通識課

強化應用能力 營造創新環境 北京市教育委員會上周五出台《北京市推進中小學人工智能教育工作方案（2025—2027年）》（下稱《工作方案》）提出，自本年秋季學期起，全市中小學將開設人工智能（AI）通識課程，相關課程可獨立設置，也能與資訊科技、通用技術、科學、綜合實踐活動或勞動等課程融合。

《工作方案》明確，AI通識課程每學年不少於8課時，小學階段以體驗式課程為主，重在啟蒙學生AI思維；初中階段以認知類課程為主，重在引導學生利用AI賦能自身學習及生活；高中階段則以綜合性及實踐課程為主，重在強化學生應用AI能力及創新精神。

北京市將升級中小學智能教育平台，拓展開發AI教育公共服務平台，打造一站式「北京基礎教育人工智能應用超市」，同時鼓勵有條件的區及學校建設學生AI創新實驗室，營造AI拔尖創新人才脫穎而出智能支撐環境。

新計劃培養專業名師 針對師資問題，《工作方案》提出可從資訊科技、通用技術、科學、數學等學科遴選有興趣、有基礎教師，形成AI教育教師隊伍，同時鼓勵有條件的區及學校通過公開招聘、人才引進、轉崗培育等方式充實隊伍。另外，當地將面向全市中小學教師實施「百千種子計劃」，吸引相關學科教師參與，分批重點培養北京市人工智能教育領域100位專業名師及1,000位骨幹教師，輻射帶動所有任課教師。

北京市教委相關負責人強調，學校教師及學生在選用AI產品或服務時，應確保在資料使用、知識產權保護等方面符合相關法規，加強對AI技術可能帶來規則衝突、社會風險、倫理挑戰等方面研判，持續提升教育領域應用AI合規性及適切性。本報綜合報道