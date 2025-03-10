超大型液氨運輸船 上海開建
【本報綜合報道】中船集團旗下江南造船為Eastern Pacific Shipping（EPS）建造的9.3萬立方米超大型液氨運輸船（VLAC）系列船首艘（H2721船），於上周五在上海正式開工。
達9.3萬立方米
系列共有6艘船，分別於2023年4月及8月簽約，是全球首批93K VLAC訂單，同時也是江南造船與EPS首次合作。
H2721船是目前世界上最大的液氨運輸船，總長230米，闊36.6米，深22.5米，結構吃水13米。在該款船隻設計時，考慮到無水液氨較常規液化石油氣的密度大，工作人員對液艙設計作特別加強，並採用完全獨立自主研發的新一代低阻線型，使其在滿載、壓載和不同比重的液貨裝載工況下都能有出色、均衡的性能表現。
H2721船順利開工，是江南造船自身實力的體現，更是中國船舶工業響應「雙碳」目標、搶佔綠色航運制高點的關鍵一步，同時，也進一步助力船東EPS加速其綠色轉型進程，為全球航運市場創造更多價值。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：