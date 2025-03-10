超大型液氨運輸船 上海開建

系列共有6艘船，分別於2023年4月及8月簽約，是全球首批93K VLAC訂單，同時也是江南造船與EPS首次合作。

H2721船是目前世界上最大的液氨運輸船，總長230米，闊36.6米，深22.5米，結構吃水13米。在該款船隻設計時，考慮到無水液氨較常規液化石油氣的密度大，工作人員對液艙設計作特別加強，並採用完全獨立自主研發的新一代低阻線型，使其在滿載、壓載和不同比重的液貨裝載工況下都能有出色、均衡的性能表現。