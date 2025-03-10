發展智能領域 代表倡產業應用大模型

【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議繼續在北京召開，今年的政府工作報告中提及人工智能和數字經濟等新興領域發展。全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰建議，要推廣大模型在產業領域的應用，推動新一代智能終端商業化加速落地。

指人工智能助力各行業 政府工作報告提及，數碼經濟核心產業增加值佔國內去年生產總值比重達到10%左右。全國政協委員、中國社會科學院經濟研究所研究員黃群慧表示，此數據影射出中國大力推動創新驅動發展，新舊動能正加速轉換。全國人大代表、廣東拓斯達科技股份有限公司董事長吳豐禮亦表示，深感人工智能正為各行各業帶來前所未有的機會。

全國政協委員、中國資訊通信研究院院長余曉暉認為，人工智能正深刻改變製造設備、機械人、工業自動化、工業軟件等領域的產品形態與產業圖景，電腦、手機、家電、無人系統、物聯網等各類終端產品也加速向人工智能升級。而發展人工智能則要繼續推動關鍵核心技術攻關、優化全國算力資源布局。