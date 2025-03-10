增至1.9萬億國防預算 軍方稱顧及國安發展

中國本年國防預算1.81萬億元人民幣（約1.96萬億港元），按年增長7.2%。十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙昨日指，國防預算穩定增長是綜合考慮國家安全與發展全局需要。

吳謙表示，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。近年來，為維護國家主權、安全、發展利益，適應中國特色軍事變革的需要，中國政府在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

支出主要用於4方面 增加的國防支出主要用於4方面，包括大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，構建新型軍兵種結構布局；推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設，保障軍隊建設「十四五」規劃攻堅收官；加強實戰化軍事訓練，推動軍隊院校內涵式發展，建強新型軍事人才培養體系；持續深化國防和軍隊改革，完善軍事人力資源等領域配套政策制度，改善部隊練兵備戰和工作生活保障條件。

吳謙強調，中國每年國防支出預算都納入政府預算草案，由人民代表大會審查和批准，依法管理和使用，並對外公布國防支出預算總額。與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔國內生產總值比重、佔國家財政支出比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低。

指周邊安全形勢複雜 吳謙又指，中國尚未實現完全統一，也是世界上周邊安全形勢最為複雜的國家之一，中國軍隊在維護國家主權和領土完整等面臨嚴峻挑戰。中國有限國防支出既是應對複雜安全挑戰的需要，也是回應國際社會期待、履行大國責任的需要，為服務構建人類命運共同體作出更多貢獻。本報綜合報道