環球時興：毛絨玩偶老少咸宜 產業在華迅速發展

【本報綜合報道】不少人對毛絨公仔抱有刻板印象，認為屬於兒童愛好，成人對此不再感興趣。惟中國近年來「毛絨絨」潮流不斷席捲全網，玩偶經濟亦正突破年齡枷鎖，成為一股不可忽視的文化消費新風尚。

「Z世代」成消費主力 中國玩具和嬰童用品協會相關調查數據顯示，「Z世代」成為毛絨公仔市場的消費主力，此現象表明，毛絨產品已跨越年齡界限，成為一種時尚潮流，深受成人消費者喜愛。浙江省杭州市「00後」市民楊平沙受訪時稱，平日下班後會回家為毛絨小熊公仔穿衣服、整理絨毛和打腮紅化妝，更會購買獨特配飾給公仔佩戴，並與一眾志同道合人士組成社交圈交流心得。

此外，不少城市地標、文物及美食也紛紛趕上這股熱潮，將相關特色製成毛絨公仔向大眾推廣，如浙江省紹興市把地道美食臭豆腐變身成毛絨掛件，有遊客形容掛件十分可愛，儘管油炸臭豆腐不能打包帶回家，臭豆腐公仔卻能作為伴手禮。有學者形容這是文化記憶的拓樸學重構，預示新型文化認同機制的生長，讓文創產品煥發出別樣魅力。