全球最古老 西澳隕石坑遺址 料近35億年歷史

闊度至少100公里 罕現破裂錐奇景 澳洲西澳省珀斯科廷大學和當地地質勘探局早前組成聯合研究團隊，在皮爾巴拉區發現相信為地球上最古老隕石坑，估計擁有34.7億年歷史，至少闊100公里，比此前已知有22億年歷史的最古老隕石坑年代更久遠。相關研究論文上周四已發表在國際學術期刊《自然通訊》。

該隕石坑內有罕見地質特徵破裂錐，在隕石撞擊產生的巨大壓力下才會形成，這表明最初撞擊地球的物體時速超過3.6萬公里，會造成全球範圍破壞，可能在塑造早期地殼方面發揮了作用。

紀錄推前近13億年 研究論文作者之一約翰遜（Tim Johnson）表示，此次發現不僅將地球被撞擊的歷史向前推進近13億年，更提示學界可能遺漏大量早期撞擊遺迹。

地球約形成於45億年前，但目前其存在前半期幾乎沒有遺留隕石撞擊證據。參與研究的地質學家認為，這項研究為地球撞擊歷史拼圖提供了至關重要的一塊，可為研究地球歷史和地球上生命早期起源提供一條新思路。本報綜合報道