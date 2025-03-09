在柬涉殺18歲女 3華漢或囚終身

【本報綜合報道】柬埔寨一名18歲女子遭殘忍殺害埋屍，相信她生前在電訊詐騙園區工作。檢察官上周六指控3名中國籍男子犯預謀殺人罪，一旦罪成將判無期徒刑。

死者李欣秀來自貢布省蓬咋叻縣，警方本月1日在金邊朗哥區一處湖泊旁空地發現李欣秀屍體，屍體全身赤裸，面部朝下，頭部及軀體多處瘀傷流血，屍體腫脹和腐爛，初步判斷死亡多時。經調查，警方在金邊抓捕30歲疑犯陳聰、34歲李浩浩，其後與越南公安合作抓捕案件主犯26歲楊凱鑫，楊凱鑫本月5日晚被帶回金邊。陳聰和李浩浩承認參與謀殺，與楊凱鑫共同策劃此案，理由是李欣秀因知曉秘密成為威脅，遂決定將其殺害滅口。

疑涉電詐遭滅口 李欣秀的母親透露，女兒自去年9月起為一名中國男子擔任翻譯員，且常寄錢回家。李欣秀上月中告知母親，她與男友及一群中國人到金邊工作，同月27日仍匯50美元（約390港元）回家。惟母親翌日突然收到警方通知，稱女兒處於危機，請求她聯繫金邊警方。母親本月1日再度接到警方通知，稱已找到其女兒屍體，要求她前往金邊辨認。

死者李欣秀