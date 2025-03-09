法院撤逮捕韓檢方棄抗訴 尹錫悅終獲釋
還押52天 發動內亂罪未甩身
南韓總統尹錫悅去年12月宣布緊急戒嚴令，被控涉嫌發動內亂等罪名，今年1月15日開始還押首爾拘留所。首爾中央地方法院於上周五批准尹錫悅一方提出的取消拘留申請，大檢察廳昨放棄抗訴。尹錫悅於傍晚近6時獲釋，返回總統官邸。
大檢察廳戒嚴事件特別偵查本部向首爾看守所下達釋放尹錫悅指令，關押52天的他步出拘留所時向支持者微笑揮手，鞠躬致意。尹錫悅感謝法院糾正非法行為的勇氣和決斷，並感謝聲援他的國民及執政黨國民力量黨領導層。尹錫悅表示，聽聞有人抗議時選擇輕生，因此感到無比心痛和惋惜。還有一些人因抗議入獄，祈禱他們能早日獲釋。對於絕食抗爭的支持者，尹錫悅擔心他們的身體健康，呼籲支持者現在應當停止抗爭。
在野黨斥檢方行為如背叛國民
此前，法務部稱如果大檢察廳立即抗訴，尹錫悅就不能獲釋。但大檢察廳認為即使向上級法院抗訴，也很難推翻判決，因此應該先釋放尹錫悅。最大在野黨共同民主黨黨鞭朴贊大斥檢察機關釋放尹錫悅等同背叛國民，國民力量黨強調不能屈服於在野黨的威脅。
重獲自由後，尹錫悅仍要繼續就涉嫌干犯內亂罪受審，而針對他的彈劾案最快本月中宣判，有結果前崔相穆會繼續暫代總統職務。本報綜合報道
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