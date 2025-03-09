法院撤逮捕韓檢方棄抗訴 尹錫悅終獲釋

大檢察廳戒嚴事件特別偵查本部向首爾看守所下達釋放尹錫悅指令，關押52天的他步出拘留所時向支持者微笑揮手，鞠躬致意。尹錫悅感謝法院糾正非法行為的勇氣和決斷，並感謝聲援他的國民及執政黨國民力量黨領導層。尹錫悅表示，聽聞有人抗議時選擇輕生，因此感到無比心痛和惋惜。還有一些人因抗議入獄，祈禱他們能早日獲釋。對於絕食抗爭的支持者，尹錫悅擔心他們的身體健康，呼籲支持者現在應當停止抗爭。