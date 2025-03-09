兩岸國際

多倫多酒吧深夜爆槍擊案 12傷

警方封鎖事發酒吧進行調查。 警方封鎖事發酒吧進行調查。
警方封鎖事發酒吧進行調查。
【本報綜合報道】加拿大多倫多一個商場附近的酒吧於上周五深夜發生槍擊，造成至少12人受傷，槍手仍然在逃。警方於晚上10時40分左右接報，到場發現多名傷者，部分人情況危殆，槍手行兇後乘一輛銀色車逃逸。
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