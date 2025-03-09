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美勢向加國乳製品木材徵稅
加拿大木材亦在徵稅之列。
【本報綜合報道】美國總統特朗普上周五表示，針對加拿大乳製品和木材產品加徵250%關稅的措施，最快於當地周五實施，亦有可能在數天內實施。
特朗普指，多年以來，加拿大一直在木材和乳製品關稅上剝削美國。
稱加國藉關稅剝削美
他指除非加拿大取消這些關稅，否則他們將面臨同樣關稅，這就是對等的意義。
美將威脅對加國乳製品徵稅。
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