美勢向加國乳製品木材徵稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周五表示，針對加拿大乳製品和木材產品加徵250%關稅的措施，最快於當地周五實施，亦有可能在數天內實施。

特朗普指，多年以來，加拿大一直在木材和乳製品關稅上剝削美國。

稱加國藉關稅剝削美 他指除非加拿大取消這些關稅，否則他們將面臨同樣關稅，這就是對等的意義。