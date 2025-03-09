涉竊密售中方 3華裔美兵落網

被控賄賂等

華盛頓州劉易斯-麥科德聯合基地現役美國陸軍中尉田力（Li Tian，音譯）涉嫌在2021年11月起與他人秘密獲取與軍隊作戰能力有關機密資訊，包括有關布拉德利（Bradley）步兵戰車和史崔克（Stryker）裝甲車資訊，並向退役陸軍士兵段若愚（Ruoyu Duan，音譯）提供文件，以獲取報酬。兩人被控串謀對美國犯罪、賄賂公職人員和竊取政府財產。