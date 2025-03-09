涉竊密售中方 3華裔美兵落網
【本報綜合報道】美國司法部上周四逮捕3名現役及退役華裔陸軍士兵，各人涉嫌非法獲取美國軍事資料，向中國買家出售。司法部長邦迪指摘被告叛國，削弱美國國防能力來壯大中國力量。
被控賄賂等
華盛頓州劉易斯-麥科德聯合基地現役美國陸軍中尉田力（Li Tian，音譯）涉嫌在2021年11月起與他人秘密獲取與軍隊作戰能力有關機密資訊，包括有關布拉德利（Bradley）步兵戰車和史崔克（Stryker）裝甲車資訊，並向退役陸軍士兵段若愚（Ruoyu Duan，音譯）提供文件，以獲取報酬。兩人被控串謀對美國犯罪、賄賂公職人員和竊取政府財產。
劉易斯-麥科德聯合基地現役中士趙健（Jian Zhao，音譯）涉嫌2024年7月起與他人竊取國防資訊，包括M142高機動多管火箭系統（HIMARS），並向中方人員傳輸，收受至少1.5萬美元（約11.7萬港元）款項。趙健被控串謀竊取國防資訊，賄賂公職人員和竊取政府財產。
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