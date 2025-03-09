拒打毒針 美15年來首次槍決死囚

【本報綜合報道】美國南卡羅萊納州一名67歲死刑犯上周五以槍決方式伏法，是美國15年來第一個由行刑隊執行槍決的囚犯。

24年前殺前女友之父母 死囚西格蒙（Brad Sigmon）於2001年綁架前女友事敗後，在女方家中用棒球棒毆打她的父親和母親致死，被判死刑。西格蒙落網後供稱，原本打算把前女友帶走共度浪漫周末，然後殺死她並自殺。西格蒙的律師指，西格蒙認為注射毒針需要約20分鐘左右才喪命，還要先感受到液體、血液湧入肺部淹死的感覺，而電椅又感覺是被活活烤焦，所以最後決定槍決，是被迫在槍決、電椅和毒針之間做出不可能的選擇。

南卡州對於注射毒針細節保密，西格蒙上周四曾以無法知道毒針死刑細節為由，請求州最高法院暫緩死刑執行，但被駁回。西格蒙上周五穿黑色連身衣，戴白色頭套，胸前畫有紅心標靶。他坐在行刑室的椅子上，行刑隊站立在距離西格蒙約4.5米的牆後，所有隊員同時透過牆上洞口開槍。從戴上頭套到開槍僅兩分鐘，西格蒙大口呼氣，子彈射中他時手臂一度緊縮，子彈亦擊碎他胸前的標靶，胸前開始流血。約一分鐘後，醫生上前檢查，傍晚6時08分宣告西格蒙死亡。