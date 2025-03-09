開會斥運輸部長美卿 馬斯克發火總統調停

魯比奧 （圖）與馬斯克被傳就炒人問題爭執。

效率部追究裁員不力 惹怒內閣多人 美國傳媒前天引述消息報道，白宮上周四召開內閣會議充滿火藥味，領導政府效率部（DOGE）、富豪馬斯克先後與運輸部部長達菲（Sean Duffy）及國務卿魯比奧就炒人問題爭執，兩次需總統特朗普介入調停。特朗普隨後會見記者時否認，又指馬斯克與魯比奧相處得很好，沒有發生衝突。

另逼運輸部長交人 報道指，達菲指目前有多宗飛機失事事件，政府效率部卻要他解僱航空交通管制員，反問馬斯克：「我該怎麼辦？」他承認曾直接從馬斯克團隊收到提交裁員名單要求，經制止後沒有「交人」。馬斯克質疑，有根據多元化、公平及包容性計劃受僱人員正在機場控制塔工作。在雙方爭吵期間，特朗普介入告訴達菲，必須聘請麻省理工學院（MIT）人士擔任空管人員，他們必須是「天才」。

然後，馬斯克把矛頭指向坐在特朗普身旁的魯比奧，批評他沒有裁減國務院員工，「沒有解僱任何人」，也許唯一解僱人員正是一名來自政府效率部員工。魯比奧反指馬斯克沒有說實話，並質問：「1,500多名透過買斷方式提前退休國務院官員又該怎麼辦呢？不算裁員嗎？」

在此期間，魯比奧闡述重組國務院詳細計劃，馬斯克卻不以為然，甚至諷刺對方在電視上表現得很好，暗示國務卿不擅長其他領域。有知情人士形容，特朗普當時坐在椅子上，雙臂交叉，彷彿正在觀看一場網球比賽。

特朗普指傳媒製麻煩 當馬斯克與魯比奧爭論一段時間後，特朗普決定介入，並讚揚魯比奧做得很好，有很多事情需要處理，總是忙於外訪及上電視，大家需要共同努力。美媒指，自從政府效率部向國務院轄下國際開發署（USAID）「開刀」以來，魯比奧私下早就不滿馬斯克，直至上周四終於浮面。另有知情人士表示，特朗普曾在會上安撫多名內閣部長及馬斯克，表明支持馬斯克「瘦身」行動，不過是由一眾部長負責處理，馬斯克團隊只負責提供建議。

被問及馬斯克與魯比奧是否不和時，特朗普批評提問記者正在製造麻煩。他之後提及馬斯克與魯比奧均是偉大人物，其中馬斯克是個非常獨特的人，做得非常出色，而魯比奧作為國務卿的表現亦好得令人難以置信。本報綜合報道