俄大規模空襲 烏用法戰機攔截

【本報綜合報道】美國停止向烏克蘭提供武器及情報支援後，俄羅斯於上周四至五對烏克蘭多地發動大規模空襲，烏克蘭軍隊首次出動由法國提供的幻影2000戰機迎擊。

烏克蘭指，俄軍向烏克蘭發射67枚導彈和194架無人機，空襲敖德薩、波爾塔瓦、哈爾科夫和捷爾諾波爾的能源和民用基礎設施，是美國停止援助以來俄羅斯首次發動大規模聯合攻擊。烏克蘭空軍表示，成功擊落34枚導彈和100架無人機，並特別提到一個月前才抵達烏克蘭的幻影2000首次擊退襲擊。烏克蘭總統澤連斯基重申準備好追尋和平之路，再次呼籲實現空中和海上停火。

俄突破庫州敵方防線包圍烏軍 越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的烏軍戰況急轉直下，俄軍上周五突破烏軍一條防線，幾乎全面包圍近四分之三的烏軍兵力。有在當地作戰的烏軍直言士兵被圍困，可能在兩周內撤兵。庫爾斯克大部分烏軍透過一條陸地走廊與邊境附近的剩餘烏軍匯合，走廊長約一公里，最窄處寬度不到500米。烏克蘭總參謀部上周五公布，烏軍過去一天在庫爾斯克地區擊退29次俄軍襲擊，俄軍則發動了22次空襲。