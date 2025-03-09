特朗普威脅關稅制裁增多 逼俄談判至停火

又斥烏難交往 警告倘拒和解美將退出斡旋 繼暫停向烏克蘭提供軍援及情報共享後，美國總統特朗普上周五揚言向俄羅斯施加更多制裁和關稅，逼使俄方回到談判桌上。惟特朗普認為相比俄羅斯，美國更難與烏克蘭打交道，他相信俄羅斯總統普京想結束戰爭。

俄羅斯大舉空襲烏克蘭多地後，特朗普相信普京仍有意願達致和平。他透露，正考慮對俄羅斯實施大規模銀行制裁和加徵關稅，直到達成停火和最終和平和解協議。特朗普還表示：「致俄羅斯和烏克蘭，現在就開始談判吧，以免為時已晚。謝謝你們！」

相比俄羅斯，特朗普稱美國更難與烏克蘭打交道，而烏克蘭在談判中沒有籌碼，美國今後援助將取決於烏克蘭對和談的準備情況。特朗普形容他與普京一直關係不錯，認為對方會為了結束戰爭而作超出必要讓步。他說烏克蘭總統澤連斯基一直要求提供安全保障才同意停火，有可能失去美國所有支持。特朗普警告，如果烏克蘭不想和解，美國將退出斡旋。

魯比奧與法外長通話商終戰 對於特朗普威脅實施新制裁，俄羅斯外交部稱不會阻止俄方達到在烏克蘭的目標，而俄羅斯已經面對很多制裁。發言人指，美國一直專注烏克蘭的勝利，而事實是烏克蘭已輸了。美國國務卿魯比奧上周五與法國外長巴羅通電話，討論推動俄烏戰事結束。魯比奧強調特朗普決心透過談判達成公正、持久和平，美國會繼續與法國合作實現目標。

美國財政部長貝森特上周四稱，對俄羅斯制裁一直維持不變；如果制裁能在和平談判中發揮作用，美國將毫不猶豫全力制裁。貝森特批評，前總統拜登對俄羅斯能源的制裁極為軟弱，將根據特朗普指示明確而積極地使用制裁，以迅速產生最大影響。

知情人士指，普京可能同意與烏克蘭有條件停火，以及不反對由中國等「中立國」派維和部隊到烏克蘭。美俄上月在沙特阿拉伯利雅得舉行高級別會談時，俄方提交烏克蘭停火計劃。為了實現停火，俄羅斯希望對最終和平協議框架有清楚了解，堅持要明確派往烏克蘭的維和任務的規範。

傳普京不反對華派維和部隊 澤連斯基將於明日出訪沙特阿拉伯，與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼會面。其後，烏克蘭和美國代表周二在沙特舉行高級別會談。澤連斯基指出，烏方正在努力並將全力以赴地為實現快速可靠的和平。他強調，議程很明確，就是盡快實現和平、盡可能實現可靠的安全，而烏克蘭致力於採取最具建設性的實現方式。本報綜合報道

烏克蘭建築遭破壞焚毀。 澤連斯基 普京 特朗普