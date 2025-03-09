有機車厘子含農藥須賠償

河北省保定市下轄涿州市一名男子早前購買有機車厘子，送交檢測後發現含有農藥，入稟向商家索償。商家卻拒絕承認產品有問題，以不同理由提出上訴和申訴，最終被法院駁回。事主前年5月從網店購買合作社有機車厘子，送檢後測出植物激素多效唑殘留，它可延緩植物生長，起到增產作用。（綜合報道）