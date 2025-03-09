微信下架多套不良微短劇

即時通訊軟件微信上周五宣布，處置一批違規微短劇劇目和小程序。通報指，微信平台近期通過巡查審核發現，部分微短劇類小程序存在不良導向價值觀內容或存在侵權等行為。微信後續將持續引導微短劇類小程序規範發展，攜手各方共同營造更加清朗的網絡視聽空間。（綜合報道）