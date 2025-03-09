泰加快遣返電騙區獲釋者

【本報綜合報道】中緬泰加大對電訊詐騙園區打擊力度，緬甸電騙園區已陸續釋放來自20多個國家約7,000人，其中上周四有數百名獲釋的中國公民經泰國遣返回國。泰國政府同日表示，目標計劃每周遣返1,500名外國公民，即每個工作日遣返300人，其中固定在每周三、周四和周五安排中國公民回國。

計劃每周遣送1500人 泰國邊境部隊確認，有456名中國公民乘搭6架中國南方航空的包機返回中國。針對遣返計劃，泰國外交部發言人尼康德（Nikorndej Balankura）表示，每周一和周二將優先遣返其他國家的公民，泰國外交部將與相關國家使館協調，以加快立即遣返行動。有遣返人員表示，他們被誘騙至緬甸從事網絡投資、愛情詐騙及賭博騙局，曾受毆打和虐待。

大量獲救人員目前滯留在泰緬邊境附近的收容營地，有人已受困數周，生活環境惡劣。因營地過度擠迫，衞生條件惡劣，官員擔憂可能爆發疾病疫情。尼康德強調，有人已經生病，但已盡快送往泰國一側，並安排遣返。