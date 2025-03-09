糧產量擬藉科技保7000億公斤
【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議第二場「部長通道」集中採訪活動昨在北京人民大會堂北大廳舉行，農業農村部部長韓俊重申，只要抓好穩面積、增單產、提品質、強科技等，那就有望維持全年糧食產量達到7,000億公斤。
2024年，中國糧食產量首次邁上7,000億公斤新台階，人均佔有量超過世界平均水平。
韓俊稱，本年需堅決遏制耕地「非農化」，有效防止耕地「非糧化」；實施糧油作物大面積單產提升行動；扶持現代畜牧業、漁業穩定發展，積極發展現代設施農業，大力推廣綠色低碳技術。
在強科技方面，他稱將聚焦提升農業科技創新整體效能，加快關鍵核心技術攻關，另外也要落實抓好強農惠農富農政策，以及抓好落實責任。
改善生態 着重節水修復
對於水利部在改善生態環境方面展開哪些工作時，部長李國英提到主要是抓好節水、調配、修復。
當談及去年環保成績單如何時，生態環境部部長黃潤秋強調北京微細懸浮粒子（PM2.5）經過10年已有改善，「污染防治攻堅戰不能歇腳，不能停步」。
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