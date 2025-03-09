糧產量擬藉科技保7000億公斤

【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議第二場「部長通道」集中採訪活動昨在北京人民大會堂北大廳舉行，農業農村部部長韓俊重申，只要抓好穩面積、增單產、提品質、強科技等，那就有望維持全年糧食產量達到7,000億公斤。

2024年，中國糧食產量首次邁上7,000億公斤新台階，人均佔有量超過世界平均水平。

在強科技方面，他稱將聚焦提升農業科技創新整體效能，加快關鍵核心技術攻關，另外也要落實抓好強農惠農富農政策，以及抓好落實責任。