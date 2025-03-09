本年將加強AI等領域立法研究
【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議第二次全體會議昨早9時在北京人民大會堂召開，全國人大常委會委員長趙樂際進行全國人大常委會工作報告，公布今年將對人工智能（AI）、數字經濟和大數據等新興領域加強立法研究。
趙樂際又指，全國人大常委會做好代表資格審查工作。依法補選代表3人、終止代表資格30人。目前，全國人大實有代表2,929人。
今年，全國人大常委會將圍繞完善生態文明制度體系，繼續推進生態環境法典編纂工作，制訂國家公園法等；圍繞完善國家安全體系和公共安全治理機制，制訂突發公共衞生事件應對法等，修改道路交通安全法、食品安全法、治安管理處罰法等；圍繞加強涉外領域立法，修改海商法、對外貿易法等。
全國人大常委會亦會圍繞健全社會主義市場經濟法律制度，制訂民營經濟促進法、國家發展規劃法、金融法等，修改反不正當競爭法、企業破產法、銀行業監督管理法等；圍繞推進社會、文化領域立法，制訂法治宣傳教育法、託育服務法等，修改傳染病防治法、國家通用語言文字法。
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