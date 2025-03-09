本年將加強AI等領域立法研究

【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議第二次全體會議昨早9時在北京人民大會堂召開，全國人大常委會委員長趙樂際進行全國人大常委會工作報告，公布今年將對人工智能（AI）、數字經濟和大數據等新興領域加強立法研究。

趙樂際又指，全國人大常委會做好代表資格審查工作。依法補選代表3人、終止代表資格30人。目前，全國人大實有代表2,929人。