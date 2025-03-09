兩高報告提嚴懲電騙 緬北明家案盡快宣判

最高人民檢察院檢察長應勇、最高人民法院院長張軍昨日在十四屆全國人大三次會議第二次全體會議發表工作報告，均提及依法懲治電訊網絡詐騙犯罪，並點名上月在浙江溫州中院一審開庭審理的緬北「明家」犯罪集團案。最高法工作報告指出，擬於全國兩會結束後盡快宣判。

逾20年命案 追訴336人 會議在北京人民大會堂舉行，最高檢工作報告顯示全國檢察機關去年共辦理409.96萬宗各類案件，核准逮捕75.3萬名各類犯罪嫌疑人，提起公訴163.1萬人。最高檢對案發超過20年命案，核准追訴336人；常態化掃黑除惡下，起訴涉黑惡犯罪1.2萬人，起訴「保護傘」74人；懲罰電訊網絡詐欺犯罪，起訴7.8萬人，較去年同期上升53.9%。最高檢依法核准追訴外逃27年的屈健玲貪污案，成為首例核准追訴的外逃貪污案。

最高檢強調要堅決維護國家安全，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，指導新疆等地檢察機關建立反恐怖反分裂檢察辦案協作配合機制，持續推進反恐維穩法制化常態化。報告提及貫徹香港維護國家安全法，會同最高法、國家安全部等部門，制訂懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，捍衞國家主權、統一和領土完整。

最高法工作報告指，去年審結貪污賄賂等職務犯罪案件3萬宗、涉及3.3萬人，案件數量同比增長22.3%。最高法還審結行賄案件2,473宗，涉及2,873人，宗數同比增長18.6%。報告提及去年足球領域系列貪腐案，包括判囚14年的國家體育總局前副局長杜兆才、終身監禁的足協前主席陳戌源、國足前主教練李鐵判囚20年等。至於余華英夥同他人拐賣17名兒童案，由檢察機關依法起訴，法院判處死刑。

點名足壇腐敗及余華英案 最高法強調，堅決維護國家政治安全，依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪。深化反分裂反恐怖鬥爭，推進反恐維穩法治化常態化。對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。本報綜合報道