被指風電設備竊德機密 歐盟中國商會否認

【本報綜合報道】德國國防部上月委託智庫「國防與戰略研究所」撰寫報告，指中國可能通過風電設備「敲詐勒索」德國，鼓動德國政府對中國企業採取審查措施。歐盟中國商會近日發表聲明，呼籲德國政府及利益相關者維護德國及歐盟市場的非歧視原則，不要濫用和泛化國家安全標籤。

報告宣稱，中國如果獲得進入德國風電場的權限，可能會故意延遲項目，並與俄羅斯商討破壞性舉措。中國供應商可能訪問控制渦輪機的電腦程式，並從風電場內安裝的數百個雷達中收集數據，出於對公共安全考慮，德國必須停止使用中國風力渦輪機，避免中國獲得相關區域附近的德國關鍵基礎設施的重要情報。

數據儲存 由德歐合作方掌握 歐盟中國商會表示，在海上風電項目中，所有涉及設備的控制系統、數據存儲和遠程管理均由德國和歐洲合作方掌握，並不存在所謂中國企業遠程控制或數據洩露風險，希望德國政府基於客觀事實和市場規律作出判斷，避免對中國企業的不公平對待，維護中歐經貿合作大局，助力歐洲新能源產業的可持續發展。