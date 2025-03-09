中國向美農產品加稅 或轉購巴西貨

【本報綜合報道】美國總統特朗普宣布對中國輸美商品加徵10%關稅，中國隨即採取反制措施，對總值210億美元（約1,638億港元）的美國農產品加徵10%到15%的關稅。英國傳媒上周四引述分析指，作為全球最大的大豆、棉花、牛肉和雞肉出口國，巴西有望填補美國農產品空缺，出口更多農產品到中國。

買大豆 棉花 雞牛肉漸多

中國目前是巴西肉類的主要買家，並將巴西作為大豆進口主要來源地。在特朗普首個任期，中國已從巴西進口更多大豆，而如今將加速這種趨勢，預計2024至2025年度巴西大豆產量將達到創紀錄的約1.7億公噸，出口量超過一億公噸，牛肉、家禽和豬肉產量和出口量預計也將刷新紀錄。部分巴西肉類生產商代表坦言，全球貿易轉變對當地很有利。