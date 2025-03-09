中國報復加拿大 向菜籽油增徵100%關稅

多類水產品及豬肉亦上調25% 針對加拿大政府去年10月1日起加徵中國進口電動車100%關稅，同月中旬起加徵中國進口鋼鐵及鋁產品25%關稅，中國商務部在去年發起反歧視調查。經過大約半年時間，中國國務院關稅稅則委員會昨天宣布由本月20日起在現行適用關稅稅率基礎上，加徵原產於加拿大菜籽油、油渣餅及豌豆100%關稅，同時加徵多類水產品及豬肉25%關稅。

加國去年向華電動車開刀 因應加拿大去年宣布準備加徵中國進口電動車、鋼鐵及鋁產品，商務部新聞發言人去年9月曾稱，有證據顯示，加方對華出口油菜籽存在傾銷行為，造成國內產業實質損害，故根據相關法律法規，遵循世貿組織規則，調查機關決定依法對加進口油菜籽發起反傾銷調查。內地官媒當時指出，這是中國首次發起反歧視調查，也是全球首例。

約半年後，商務部昨公布反歧視調查結果，調查機關認定加方相關被調查措施構成「在貿易方面對中國採取的歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」，影響正常貿易秩序，對華造成嚴重負面影響，故根據相關規定採取反歧視措施。

中方斥加拿大違世貿規則 國務院關稅稅則委員會同日亦批評，加方加徵關稅措施嚴重違反世界貿易組織規則，是典型保護主義做法，構成對中方歧視性措施，嚴重損害中方合法權益。根據相關法律法規及國際法基本原則，經國務院批准，由本月20日起加徵菜籽油、油渣餅及豌豆100%關稅，同時加徵水產品及豬肉25%關稅。

在附件「加徵100%關稅商品清單」中，受影響商品除了菜籽油，亦包括其他油菜籽的油渣餅和其他固體殘渣、鮮或冷藏的豌豆、冷凍豌豆、種用豌豆及非種用乾豌豆。另一附件「加徵25%關稅商品清單」則顯示，受影響水產品包括凍魚鰭等魚雜碎，也包含活、鮮、冷的螯龍蝦、活、鮮、冷的其他蟹、活、鮮、冷的冷水小蝦及活、鮮、冷的海參等。

商務部新聞發言人昨補充，加方不顧中方多次反對及勸阻採取單邊限制措施，破壞中加經貿關係，中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促加方立即糾正錯誤做法，取消限制措施，消除不利影響。本報綜合報道